Il Napoli ha iniziato la preparazione della stagione 2026-2027 con la presentazione ufficiale del tecnico. Nei prossimi giorni si svolgeranno i controlli medici, e venerdì la squadra partirà per la località di ritiro. Nel frattempo, si discute sulla possibilità di acquistare un centrocampista, con alcune fonti che suggeriscono che il club potrebbe considerare anche un altro giocatore, oltre a eventuali trattative in corso.

Dopo la presentazione di ieri al San Sarlo di Massimiliano Allegri, di fatto, è iniziata la stagione 202627 del Napoli. In questi giorni si terranno i controlli medici di rito, per poi venerdì partire alla volta di Dimaro. Nel frattempo, ci sono degli aggiornamenti sulle situazioni che riguardano Lukaku e De Bruyne. Lukaku farà il ritiro, Allegri lo apprezza ma.. Le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia: “Lukaku guadagna molto, il titolare del Napoli è Hojlund. Io non ho mai visto nel Napoli una riserva che guadagna 8 milioni, sono sincero. E non è la filosofia di De Laurentis. Quindi io penso che giustamente, essendo rientrata la diatriba di un po’ di tempo fa, adesso facciamo in modo che lui faccia il ritiro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Bruyne? Magari il Napoli ha la possibilità di prendere un altro centrocampista e non resta (Pedullà)

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Kevin De Bruyne via dal Napoli Aurelio De Laurentiis furioso.

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