Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo partiti da un’esperienza nata ai piedi del Vesuvio che oggi viene riconosciuta come una buona pratica capace di ispirare politiche ambientali su scala internazionale”. Vincenzo Capasso, responsabile del Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano al Vesuvio, racconta così la missione di tre giorni a Bruxelles della delegazione di Let’s Do It Italy e delle associazioni partner. Portare al Parlamento Europeo un progetto campano e verificarne la replicabilità in altri Paesi è un risultato straordinario. In appena un anno e mezzo il Polo, sostenuto dalla Regione Campania e coordinato da Let’s Do It Italy con N’Sea Yet, CleaNap, Slow Food Vesuvio e Sott’n’coppa, è diventato un vero laboratorio di educazione e cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal Vesuvio a Bruxelles, il Polo della Sostenibilità diventa modello europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Estate sul Vesuvio: torna Vesuvio Sotto le Stelle 2026Durante l’estate, si svolgerà l’evento “Vesuvio Sotto le Stelle 2026” nel Parco Nazionale del Vesuvio.

Sindrome di Brugada, a Bruxelles il confronto europeoA Bruxelles si svolge un incontro europeo sulla sindrome di Brugada, promosso da Denis Nesci.

Argomenti più discussi: Un Avenger a Pompei: Tom Hiddleston da Loki alla nuova serie Disney sul Vesuvio; Cremona porta lo Stradivari Vesuvio 1727 a Genova per la candidatura; Il gusto racconta il territorio: al Cilento Outlet tre giorni dedicati alle eccellenze della Dieta Mediterranea; Cremona a Genova con lo Stradivari Vesuvio (1727) per promuovere la.