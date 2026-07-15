Michele Sarzilla si prepara a partire per l’Ironman di Kona, dopo aver mancato la convocazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La decisione ufficiale ha chiuso un percorso di sei anni, segnando la fine dell’obiettivo olimpico. Ora il triatleta si concentra sulla gara alle Hawaii, considerata uno degli appuntamenti più impegnativi nel mondo dell’endurance. Sarzilla ha annunciato di voler dare il massimo in questa nuova sfida, senza più il sogno olimpico come obiettivo principale.

Ci sono sconfitte che chiudono una porta e altre che obbligano a cambiare strada. Per Michele Sarzilla la mancata convocazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata entrambe le cose: la fine di un inseguimento durato sei anni, ma anche l’inizio di una nuova sfida. Quella più estrema. Il triathleta di Seriate, dopo aver sfiorato il sogno a cinque cerchi, ha scelto di cambiare distanza e di misurarsi con l’Ironman, la prova regina del triathlon: 3,8 chilometri di nuoto, 180 in bicicletta e una maratona finale. Una gara che non premia soltanto la preparazione fisica, ma soprattutto la capacità di resistere quando il corpo chiede di fermarsi. «Dopo Parigi abbiamo cambiato completamente progetto», racconta Sarzilla. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dal sogno olimpico sfumato alla sfida di Kona, Michele Sarzilla riparte dall’Ironman

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