L’istituto comprensivo Mestica di Macerata ha ricevuto un finanziamento di 60.000 euro tramite il programma Erasmus. La somma sarà destinata a progetti di internazionalizzazione, coinvolgendo l’istituto in iniziative che spaziano dal Parlamento europeo alla Cina. L’obiettivo è promuovere scambi e collaborazioni internazionali. La scuola ha annunciato che utilizzerà il finanziamento per attività di mobilità e progetti educativi con partner stranieri.

L’ istituto comprensivo Mestica di Macerata punta sull’internazionalizzazione e incassa un importante finanziamento attraverso il progetto Erasmus. Lo sguardo verso l’estero è oggi uno degli assi strategici della scuola, che negli ultimi anni ha costruito un articolato percorso educativo che offre ai propri studenti e docenti opportunità di confronto con realtà europee ed extraeuropee. Un passo in avanti in tal senso è arrivato con l’approvazione del progetto Erasmus+ KA122, finanziato dall’Unione europea con 60.184 euro: sarà attivo da questo mese fino a dicembre 2027 con un ricco programma di mobilità internazionali rivolto a studenti e personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal Parlamento europeo alla Cina, la Mestica sempre più internazionale. E arrivano 60mila euro dall’Erasmus

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