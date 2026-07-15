Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Guardia di Finanza di Orbetello, con l’accusa di aver frodato l’Unione Europea riguardo a fondi destinati alla mobilità. L’indagine ha portato al sequestro di oltre due milioni di euro di fondi comunitari. La verifica riguarda presunte irregolarità nella gestione e nell’assegnazione di finanziamenti europei destinati a progetti di mobilità.

Sei persone indagate e oltre due milioni di euro di fondi comunitari contestati il bilancio di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Orbetello su una presunta frode ai danni dell’Unione Europea. L’inchiesta, coordinata dalla Procura Europea di Bologna, ha riguardato il programma LIFE per la mobilità sostenibile nella Costa d’Argento, dove i finanziamenti sarebbero stati utilizzati in modo illecito per spese personali e consulenze fittizie. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata portata a termine nei giorni scorsi dalla Compagnia di Orbetello.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Costa d'Argento, truffa sui fondi europei per la mobilità: sei indagati dalla Finanza, cosa hanno fatto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Truffa ai danni dell'Ue, rinviati a giudizio sei indagati

Notizie e thread social correlati

Perché l’Italia non sanziona Ben-Gvir? Tajani: “Non siamo interessati a operazioni di facciata”. Il Pd: “Lo hanno già fatto sei Paesi europei”Durante un intervento alla Camera, il Partito Democratico ha chiesto perché l’Italia non abbia ancora adottato sanzioni contro il ministro israeliano...

“Cosa ci hanno fatto coi soldi di Stasi”. Garlasco, la notizia sui Poggi: parla l’avvocatoUn commento dell’avvocato riguarda i fondi derivanti da un’inchiesta giudiziaria collegata a un caso locale.