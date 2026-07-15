Cosa pensano davvero dell’altro inglesi e argentini?

Prima della semifinale mondiale, i tifosi di Inghilterra e Argentina hanno espresso opinioni opposte. Gli inglesi ricordano con nostalgia la vittoria del 1966, mentre gli argentini citano la vittoria del 1986 e le tensioni legate alla guerra delle Falkland. I commenti si sono concentrati su ricordi storici e partite passate, senza riferimenti a eventi attuali o figure specifiche. Le opinioni si sono alternate tra orgoglio e rivalità, senza sfociare in insulti o provocazioni.

Abbiamo chiesto ai tifosi di Inghilterra e Argentina di commentare una delle rivalità più accese della storia del calcio. Tra i ricordi legati alla Coppa del Mondo del 1986 e la guerra delle Falkland, ecco il botta e risposta tra argentini e inglesi prima della semifinale Mondiale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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