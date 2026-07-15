Coppia gay massacrata a Bologna | coinquilino a processo per duplice omicidio
Un uomo è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver ucciso due persone, una coppia gay, a Bologna. L'episodio risale a circa un anno fa e ha suscitato grande scalpore. L'indagine ha portato all'apertura di un processo, con l'imputato che dovrà rispondere delle accuse di duplice omicidio. L'evento ha avuto ripercussioni anche nella zona della Valdichiana, dove ha avuto grande risonanza.
Arezzo, 15 luglio 2026 – A poco più di un anno dal duplice omicidio che sconvolse Bologna e colpì profondamente anche la Valdichiana, si apre una nuova fase giudiziaria. Gennaro Maffia, 48 anni, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi per la morte di Luca Monaldi, 54enne originario di Terontola, e del marito Luca Gombi. Il movente. Il processo davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Bologna prenderà il via il prossimo 16 settembre. La decisione è stata pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare Alberto Ziroldi. Nel corso dell’udienza la procura ha modificato il capo d’imputazione contestando anche l’aggravante dei futili motivi, escludendo così la possibilità di ricorrere al rito abbreviato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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