Coppia gay massacrata a Bologna | coinquilino a processo per duplice omicidio

Notizia in breve

Un uomo è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver ucciso due persone, una coppia gay, a Bologna. L'episodio risale a circa un anno fa e ha suscitato grande scalpore. L'indagine ha portato all'apertura di un processo, con l'imputato che dovrà rispondere delle accuse di duplice omicidio. L'evento ha avuto ripercussioni anche nella zona della Valdichiana, dove ha avuto grande risonanza.