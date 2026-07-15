Contro il caldo prima campanella a ottobre!

In Italia, la scuola ha iniziato l’anno scolastico prima di ottobre fino al 1976. Dal 1977, con la Legge 517 del 4 agosto, la data di inizio è stata anticipata a settembre. Questa modifica ha spostato la prima campanella dal primo ottobre a inizio mese, con l’obiettivo di adattare il calendario scolastico alle esigenze di studenti e insegnanti.

In Italia, la scuola fino al 1976 iniziava il primo ottobre. A partire dall’anno scolastico successivo (grazie alla “mini-riforma” introdotta dalla Legge 517 del 4 agosto 1977), la data della prima campanella venne anticipata a settembre. Forse sarebbe il caso di tornare a rivedere il calendario scolastico. A dettare questa necessità è il cambiamento climatico: il torrido caldo di questi giorni chiama in causa il tema del benessere fisico delle persone. Ciascuno di noi, in quest’ultime settimane fatica a concentrarsi, a lavorare, a studiare, a leggere senza un condizionatore. D’altro canto, in Italia, son pochi gli uffici pubblici (e privati) che non li hanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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