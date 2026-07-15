Conte | Scaloni ha puntato sui fedelissimi di Messi che antepongono l’amore per Leo alle ambizioni personali

Un ex allenatore ha commentato le scelte della nazionale di calcio, affermando che l’attuale tecnico ha selezionato principalmente giocatori considerati fedeli a un ex capitano, ritenendo che questi privilegino il legame con lui rispetto alle ambizioni personali. La dichiarazione si basa su quanto riportato da una testata sportiva riguardo alle decisioni di formazione, senza ulteriori dettagli sui nomi o sui motivi specifici. La discussione riguarda le dinamiche interne alla rosa e le preferenze del tecnico nella selezione dei giocatori.

2026-07-15 10:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: A Antonio Conte (Lecce, 1969) ha fatto una ‘fermata’ nella sua vacanza a cui concedere un’interessante intervista ‘La Gazzetta dello Sport’ con il Mar Ligure e il Mondo sfondo. Il suo futuro, per ora, preferisce parcheggiarlo. Un colloquio che inizia valutando il semifinale fra Argentina e Inghilterra. “È molto incerto, le probabilità sono divise. L’Inghilterra è molto forte, ha trovato un grande pareggio in Anderson. “L’Argentina è una squadra tosta, quella con più cuore tra le squadre del mondo” sottolinea il ex allenatore del Napoli prima di approfondire la vera forza dell’Albiceleste. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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