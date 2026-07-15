Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota
Le consulenze di gruppo offerte da Orizzonte Scuola Plus sono rivolte ai docenti che devono compilare la domanda per le 150 preferenze relative alle supplenze. I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è necessaria. Le sessioni sono pensate per assistere nella compilazione della domanda, facilitando il processo e chiarendo eventuali dubbi. La partecipazione è riservata a chi desidera ricevere supporto diretto nella compilazione.
Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mobilità 2026/27, come compilare la scelta delle preferenze
Temi più discussi: GPS docenti 150 preferenze, tutti gli appuntamenti di QUESTION TIME dal 13 luglio al 28 luglio: le risposte ai vostri quesiti; Domanda 150 preferenze supplenze, cosa cambia se si indica la scuola o comune /distretto/provincia; Cosa succede se non si presenta la domanda delle 150 preferenze GPS entro il 29 luglio?; Domanda 150 preferenze, chi ha avviato la continuità su uno spezzone potrà chiedere anche o solo cattedra intera.
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GPS 2026 – Scelta delle 150 Preferenze La CISL Scuola Catania è al tuo fianco, in tutta la provincia! Per accompagnare docenti e aspiranti supplenti nella compilazione delle 150 preferenze, abbiamo organizzato un calendario di consulenze nelle principal facebook
Perché le pagine di auto candidatura nei siti delle aziende ti chiedono di allegare il CV, ma anche di ricompilarlo a mano? reddit
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