Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Notizia in breve

Le consulenze di gruppo offerte da Orizzonte Scuola Plus sono rivolte ai docenti che devono compilare la domanda per le 150 preferenze relative alle supplenze. I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è necessaria. Le sessioni sono pensate per assistere nella compilazione della domanda, facilitando il processo e chiarendo eventuali dubbi. La partecipazione è riservata a chi desidera ricevere supporto diretto nella compilazione.