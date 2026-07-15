Condividere foto di un bambino al mare sui social può comportare rischi legati alla sicurezza. Postare immagini di bambini in costume o durante le attività estive permette a sconosciuti di raccogliere informazioni sulla loro posizione e routine. Questo tipo di dati può essere utilizzato per scopi indesiderati, aumentando il rischio di abusi o truffe. È importante valutare attentamente cosa si condivide online, considerando che le immagini pubblicate possono rimanere accessibili e essere utilizzate senza consenso.

L’estate porta con sé immagini che sembrano raccontare soltanto momenti di felicità. Una giornata al mare, un castello di sabbia costruito con pazienza, il primo bagno della stagione o una passeggiata sul lungomare diventano spesso ricordi da condividere immediatamente sui social network. Un gesto ormai abituale, compiuto in pochi secondi, che per molti genitori rappresenta semplicemente il desiderio di conservare e mostrare un frammento della crescita dei propri figli. Dietro quella che appare una semplice condivisione, però, si nasconde un tema sempre più delicato. Ogni fotografia pubblicata online può infatti uscire rapidamente dal controllo di chi l’ha caricata, raggiungendo destinatari sconosciuti e venendo utilizzata per finalità completamente diverse da quelle immaginate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Condividi le foto al mare di tuo figlio? Non farlo: rischio agghiacciante. Cosa può succedergli

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A heiress disguised meets a CEO posing as a repairman on a blind date—they fall in love!

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