Con poco più di 50 euro ti porti a casa la friggitrice ad aria best seller e non accendi più il forno per tutta l’estate
Con poco più di 50 euro si può acquistare una delle friggitrici ad aria più vendute, ideale per evitare di accendere il forno durante l’estate. La stagione calda permette di dedicarsi alla preparazione di piatti con verdure fresche, che si trovano facilmente sul mercato. La friggitrice ad aria consente di cucinare senza olio, rendendo più leggeri i pasti estivi. La sua popolarità cresce tra chi cerca praticità e risparmio energetico.
L’estate è il periodo dell’anno in cui possiamo dedicarci alla cucina perché abbiamo più tempo libero ed è la stagione che ci offre il maggior numero di verdure fresche e dall’aspetto invitante. Nonostante abbiamo tutta la buona volontà, il problema è mettersi dietro i fornelli o ancora peggio accendere il forno visto che entrambi fanno alzare irrimediabilmente le temperature della stanza. Non siamo però così temerari e vogliamo cucinare qualcosa di diverso rispetto alle classiche verdure crude e piatti freddi, quindi siamo andati alla ricerca di una soluzione alternativa e abbiamo trovato la friggitrice ad aria della Cecotec, in particolare la Cecofry Drip 5000. 🔗 Leggi su Dilei.it
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