L’estate è il periodo dell’anno in cui possiamo dedicarci alla cucina perché abbiamo più tempo libero ed è la stagione che ci offre il maggior numero di verdure fresche e dall’aspetto invitante. Nonostante abbiamo tutta la buona volontà, il problema è mettersi dietro i fornelli o ancora peggio accendere il forno visto che entrambi fanno alzare irrimediabilmente le temperature della stanza. Non siamo però così temerari e vogliamo cucinare qualcosa di diverso rispetto alle classiche verdure crude e piatti freddi, quindi siamo andati alla ricerca di una soluzione alternativa e abbiamo trovato la friggitrice ad aria della Cecotec, in particolare la Cecofry Drip 5000. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Con poco più di 50 euro ti porti a casa la friggitrice ad aria best seller e non accendi più il forno per tutta l’estate

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