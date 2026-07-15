Il 4 luglio, festa nazionale negli Stati Uniti, è stato celebrato con fuochi d’artificio, concerti, parate e rievocazioni storiche in diverse città. La giornata è caratterizzata anche da barbecue e incontri pubblici, che si svolgono in molte località. La ricorrenza segna la dichiarazione di indipendenza del paese e viene celebrata con eventi pubblici e privati in tutto il territorio. Non sono stati segnalati incidenti o alterazioni significative durante le celebrazioni.

Il 4 luglio è una festività molto sentita dagli americani: è la festa nazionale e in ogni città, grande o piccola, ci sono fuochi d’artificio, concerti, parate, rievocazioni storiche e soprattutto barbecue sempre accesi. Quest’anno ricorre un anniversario particolarmente importante: 250 anni dalla firma della Dichiarazione di Indipendenza. Proprio per questo sono previste più feste, più attività, più eventi, che dureranno tutto l’anno. Pur avendo attraversato una crisi economica peggiore di quella italiana, il debito pubblico è sceso di 35 punti percentuali in 4 anni e il PIL cresce I qanat venivano utilizzati per trasportare l'acqua,... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come hanno festeggiato gli americani il 250esimo anniversario degli Stati Uniti?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

America 250 in New York 2026 | Grand Military Parade & Independence Celebration Full 4K

Notizie e thread social correlati

Trump si prende il 250esimo anniversario degli Stati UnitiTrump ha partecipato alle celebrazioni del 250º anniversario degli Stati Uniti, tenendo un discorso che ha ricordato uno stile da comizio.

Le foto dei festeggiamenti per il 250esimo anniversario degli Stati UnitiLe celebrazioni per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti sono accompagnate da regate, eventi e parate, in una giornata molto calda.

Temi più discussi: 4 luglio, il discorso di Trump: Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela; Un americano su cinque non ha festeggiato quest'anno il 4 luglio; Il Belgio ci tiene a far sapere a Trump di aver battuto gli Stati Uniti ai Mondiali di calcio; Scienza statunitense: 250 anni di successi e controversie.

Gli Stati Uniti hanno festeggiato il 250° compleanno. Il Caffè Florian a Venezia è stato aperto 306 anni fa. Tanto per dire #trump #StatiUniti #Indipendenza x.com

Il Belgio elimina gli Stati Uniti dai Mondiali e festeggia ballando la ‘Trump Dance’: Ribalta questaTanto rumore per nulla. Gli Stati Uniti sono fuori dai Mondiali. Nemmeno il clamoroso annullamento della squalifica di Balogun voluto dalla FIFA su suggerimento del presidente americano Donald Trump ... fanpage.it

4 luglio, compleanno da record: gli Stati Uniti compiono 250 anni!Il 4 luglio 2026 gli Stati Uniti festeggiano 250 anni di indipendenza: parate, fuochi e la Dichiarazione del 1776 spiegata ai ragazzi ... focusjunior.it