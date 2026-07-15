Quanto è bello Pavard. È meraviglioso assistere al rapporto tra l’Inter, l’interismo e i media italiani. Tutto quel che di negativo riguarda il club di Marotta viene edulcorato con un programmino che gira in automatico. E il mondo Inter viene: impupazzato, imbellito, improfumato. Ora è il caso di Pavard difensore francese che l’Inter per disperazione aveva spedito al Marsiglia. Ora è tornato come un pacco usato e nessuno lo vuole. Poiché l’Inter quest’estate sul mercato ha preso tante di quelle porte in faccia – da Palestra a Khalaili – che la metà basta, ecco che forse Pavard resta con Chivu, anche perché nessuno lo vuole. E allora la narrazione sta cominciando a virare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ilnapolista.it - Come cambia la narrazione di Pavard: nessuno lo vuole e adesso diventa “l’uomo in più” dell’Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Douglas Luiz vale 26 milioni per la Juventus, ma nessuno lo vuole: adesso Spalletti deve scegliereLa Juventus sta valutando l'acquisto di Douglas Luiz, valutato 26 milioni di euro, ma finora nessuna offerta concreta è arrivata.

Leggi anche: Amadeus resta senza lavoro: ha detto addio a Discovery, ma la Rai non lo vuole più… dove lo vedremo adesso?