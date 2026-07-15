Come cambia la narrazione di Pavard | nessuno lo vuole e adesso diventa l’uomo in più dell’Inter
Pavard passa da essere un calciatore poco desiderato a diventare un elemento chiave dell’Inter, definito ora “l’uomo in più”. La narrazione attorno al giocatore si è trasformata rispetto alle prime settimane, quando si parlava di scarsa richiesta da parte di altri club. La sua presenza viene ora presentata come un valore aggiunto per la squadra, mentre l’immagine del club e dei media italiani sembra aver modificato il racconto, minimizzando le critiche precedenti.
Quanto è bello Pavard. È meraviglioso assistere al rapporto tra l’Inter, l’interismo e i media italiani. Tutto quel che di negativo riguarda il club di Marotta viene edulcorato con un programmino che gira in automatico. E il mondo Inter viene: impupazzato, imbellito, improfumato. Ora è il caso di Pavard difensore francese che l’Inter per disperazione aveva spedito al Marsiglia. Ora è tornato come un pacco usato e nessuno lo vuole. Poiché l’Inter quest’estate sul mercato ha preso tante di quelle porte in faccia – da Palestra a Khalaili – che la metà basta, ecco che forse Pavard resta con Chivu, anche perché nessuno lo vuole. E allora la narrazione sta cominciando a virare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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