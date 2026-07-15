Il procuratore di Torre Annunziata, noto per aver avviato indagini sugli abusi edilizi, è stato oggetto di diffamazione sui social media. La vicenda riguarda anche chi lavora alle ordinanze di sgombero e demolizione di strutture abusive. Il consiglio comunale ha espresso solidarietà al magistrato coinvolto.

Il “ Sistema Sorrento ” alza il tiro e mira al procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, il magistrato che lo ha scoperchiato. In questi giorni Fragliasso è stato diffamato sui social, insieme a chiunque stia lavorando alle ordinanze di sgombero e demolizione dei numerosi abusi edilizi di M. S. Sono le iniziali del pregiudicato che diversi verbali di una indagine della Dda di Napoli – procuratore Nicola Gratteri, pm Francesco De Falco – dipingono come vicino all’ex sindaco Massimo Coppola e ad alcuni consiglieri comunali che nella scorsa consiliatura lo introducevano negli uffici, dove – secondo le ricostruzioni – aveva delle talpe che gli fornivano atti e notizie riservate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Clan e politica, il ‘Sistema Sorrento’ attacca il procuratore Fragliasso: diffamato sui social, la solidarietà del consiglio comunale al magistrato

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