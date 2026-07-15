Dal 17 al 19 luglio, il centro storico di una città si trasforma in una 'Città Medioevo' con spettacoli serali. L’evento, organizzato dall’Ente Contesa del Secchio, coinvolge le quattro contrade storiche e le delegazioni foranee, con il supporto del Comune. Durante le tre serate, le strade si popolano di figuranti e scene in stile medievale, creando un’atmosfera di festa e ricostruzione storica.

Dal 17 al 19 luglio il centro storico elpidiense tornerà ad essere la ‘ Città Medioevo ’ su iniziativa dell’ Ente Contesa del Secchio, delle quattro contrade storiche e delle delegazioni foranee, con il fattivo sostegno del Comune. Cosa troveranno i visitatori? Intanto, l’ingresso libero a tutto il centro storico e a tutte le animazioni, quest’anno ispirate al tema del ‘ Tradimento ’: 20 spettacoli a ripetizione continuata nelle tre serate, le immancabili taverne di contrada pronte ad ospitare chi volesse cenare, il mercato medievale, musici, cartomanti e la novità di quest’anno, l’escape room ‘Contesa con delitto’ (posti limitati, prenotazione obbligatoria al +3701118777). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Città del Medioevo’, gli show delle tre sere

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La notte nelle città italiane del Medioevo

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