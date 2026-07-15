Cinque grandi incendi sono scoppiati in provincia di Perugia, coinvolgendo vaste aree boschive. Sul posto sono intervenuti circa 50 Vigili del Fuoco con l'uso di Canadair. Sono arrivati rinforzi dalla Toscana per aiutare nelle operazioni di spegnimento. La situazione ha richiesto un intervento coordinato tra le forze di protezione civile, mantenendo lo stato di massima allerta nella regione. Nessuna informazione è ancora stata diffusa su eventuali danni o persone coinvolte.

È una giornata di massima allerta sul fronte degli incendi boschivi in provincia di Perugia, dove cinque distinti roghi stanno mettendo a dura prova il sistema regionale di protezione civile. Sul territorio è stato schierato un imponente dispositivo di soccorso composto da 50 Vigili del Fuoco, affiancati dalla flotta aerea dello Stato con Canadair ed elicotteri impegnati senza sosta nelle operazioni di spegnimento. Per rafforzare il dispositivo è stato inoltre disposto l’invio di un Modulo Operativo Antincendio Boschivo (MO.AIB.) dalla Toscana, con nove ulteriori operatori specializzati. Gli incendi interessano le aree di Scheggia e... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Cinque maxi incendi in provincia di Perugia: in campo 50 Vigili del Fuoco e Canadair, arrivano rinforzi dalla Toscana

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