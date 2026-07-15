Che festa per gli spagnoli c' è anche la Viking Row in salsa latina
Madrid ha festeggiato con entusiasmo la vittoria della nazionale maschile di calcio contro la Francia, con il risultato di 2-0. La qualificazione ai Mondiali del 2026 è stata ufficializzata, portando la squadra a un passo dal secondo titolo mondiale. La notte è stata caratterizzata da celebrazioni euforia tra i tifosi, che hanno condiviso il momento di gioia per la qualificazione. La vittoria ha confermato la presenza della nazionale nella fase finale del torneo.
Milano, 15 lug. (askanews) - Una notte di euforia a Madrid dopo la vittoria per 2-0 contro la Francia, che qualifica la Spagna alla fase finale dei Mondiali del 2026 e la porta a una sola vittoria dal secondo titolo mondiale. "Ora ci serve il secondo!", grida un tifoso mentre i festeggiamenti continuano nella capitale spagnola tutta la notte. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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