Che festa per gli spagnoli c' è anche la Viking Row in salsa latina

Notizia in breve

Madrid ha festeggiato con entusiasmo la vittoria della nazionale maschile di calcio contro la Francia, con il risultato di 2-0. La qualificazione ai Mondiali del 2026 è stata ufficializzata, portando la squadra a un passo dal secondo titolo mondiale. La notte è stata caratterizzata da celebrazioni euforia tra i tifosi, che hanno condiviso il momento di gioia per la qualificazione. La vittoria ha confermato la presenza della nazionale nella fase finale del torneo.