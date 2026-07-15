Il khat è una sostanza naturale proveniente dall’Africa e dall’Arabia, ottenuta dalle foglie che vengono masticate o fumate. I suoi effetti si manifestano circa un’ora dopo l’assunzione e includono aumento della pressione sanguigna, euforia, sensazione di allegria, maggiore vigilanza ed eccitazione. La droga agisce in modo simile alle amfetamine, provocando uno stato di eccitazione e aumento dell’attenzione.

Il consumo di khat può provocare aumento della pressione sanguigna, euforia, sensazione di allegria, maggiore stato di allerta ed eccitazione. Gli effetti euforici iniziano generalmente dopo circa un’ora dall’inizio della masticazione Il Khat è una sostanza naturale ricavata dalle foglie e da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Che cos’è il Khat, droga che arriva dall’Africa o dall’Arabia: foglie da masticare o fumare con effetti simili alle amfetamine

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