Le guide di Zermatt hanno deciso di sospendere le scalate sul Cervino e sul Bianco a causa del caldo anomalo delle ultime settimane. Il loro intervento si basa sulla possibilità che le rocce si sgretolino e causino incidenti mortali. La decisione riguarda il versante svizzero del Cervino e si applica a tutte le ascensioni condotte dalle guide locali. La misura rimane in vigore fino a nuovo avviso.

"Di qui non si sale più, non con noi": le guide di Zermatt, sul versante svizzero del Cervino, dicono stop alle scalate. Il rischio, col caldo anomalo delle ultime settimane, è che le rocce finiscano per sgretolarsi provocando incidenti mortali. La scorsa domenica, due alpinisti sono precipitati da 4.030 metri proprio a causa delle rocce instabili. Due settimane fa, invece, la montagna si è letteralmente "sciolta", con cascate d’acqua formate dalla neve che spariva oltre i 4.000 metri. Stessa cautela anche in Italia. Ezio Marlier, presidente delle guide alpine della Valle d’Aosta, ha voluto precisare: "Non c’è alcun divieto, sia chiaro, ma... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cervino e Bianco, "le Alpi si sbriciolano, ci fermiamo": lo stop delle guide

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