Il nuovo capitolo di Castlevania, intitolato Belmont’s Curse, sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 15 ottobre 2026. La data di uscita coincide con quella delle versioni per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. La conferma è arrivata da Konami, che ha annunciato la stessa data di lancio per tutte le piattaforme senza ritardi.

La versione Nintendo Switch di Castlevania: Belmont’s Curse non arriverà in ritardo rispetto alle altre edizioni. Konami ha confermato che il nuovo capitolo della storica serie sarà disponibile dal 15 ottobre 2026 anche sulla console Nintendo, contemporaneamente alle versioni per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. La precisazione mette fine ai dubbi nati dopo il precedente annuncio, nel quale l’edizione Switch era stata indicata genericamente per il 2026. I possessori della console potranno quindi iniziare l’avventura nello stesso giorno degli altri giocatori, senza dover attendere un’uscita successiva. Castlevania Belmont’s Curse uscirà il 15 ottobre. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Castlevania Belmont’s Curse esce su Switch a Ottobre 2026!

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Castlevania Belmonts Curse: EVERYTHING WE KNOW SO FAR

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