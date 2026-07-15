Caso Cesena Valditara sullo striscione L’Italia agli italiani | Se la sanzione riguarda le idee prenderemo provvedimenti Sasso a Settembre striscioni in tutte le scuole italiane

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato che è ancora in corso l'ispezione avviata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna sul caso del liceo classico Vincenzo Monti di Cesena, dove due studenti sono stati sanzionati dopo aver esposto uno striscione con la scritta "L'Italia agli italiani". La precisazione è arrivata durante il question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione del deputato Rossano Sasso (Lega). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CESENA, QUELLO STRISCIONE A SCUOLA CHE FA INFURIARE I PROF E LA SINISTRA - con Francesco Giubilei

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'Italia agli italiani: caos a Cesena per uno striscione studentesco; se non degli italiani, di chi dovrebbe essere l'Italia?

Striscione “L’Italia agli italiani” in un liceo a Cesena, studenti sanzionati con tesina antirazzista. Valditara: discrepanza tra regole violate e punizione assegnataDue studenti di un liceo di Cesena hanno esposto uno striscione con la scritta “L’Italia agli italiani” alle finestre dell’istituto, pochi giorni...