Case di Comunità in Veneto pagati meno i nuovi medici di famiglia | 38 euro l' ora invece di 60

I medici di famiglia che lavorano nelle Case di Comunità in Veneto ricevono 38 euro all’ora, invece di 60, come previsto. Dopo aver iniziato il lavoro, alcuni hanno scritto alle autorità sanitarie regionali per segnalare il rischio che il modello venga compromesso. La questione riguarda il pagamento e i potenziali effetti sul funzionamento delle strutture.

Nemmeno il tempo di cominciare a lavorare nelle Case di Comunità e i medici di famiglia hanno già scritto al governatore Alberto Stefani e all’assessore alla Sanità, Gino Gerosa, per lamentare il rischio di veder saltare il modello veneto. Ovvero l’accordo firmato il 19 giugno dalle sigle di categoria Fimmg, Smi, Snami e Fmt con la Regione, per disciplinare l’impiego dei medici di famiglia nei nuovi 102 maxi ambulatori previsti dal Pnrr: 99 Hub, aperti sette giorni su sette e h24, e tre Spoke, operativi dal lunedì al sabato con orario 820. Due i pilastri sui quali si basa il patto: la volontarietà lasciata ai camici bianchi di lavorare almeno 4 ore alla settimana nelle Case di Comunità e il compenso di 60 euro lordi l’ora. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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