Sul luogo dell'omicidio in Molise, le autorità hanno trovato una donna e sua figlia uccise con ricina. Sono stati inviati esperti del Robert Koch-Institut di Berlino, incaricati dalla Procura di Larino, per analizzare la scena e raccogliere prove. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'evento, senza rilasciare dettagli sulle eventuali motivazioni o sospetti. Gli investigatori continuano a esaminare i campioni raccolti e a verificare i possibili collegamenti.

Sono arrivati in Molise gli specialisti del Robert Koch-Institut di Berlino incaricati dalla Procura della Repubblica di Larino di svolgere i nuovi accertamenti tecnico-scientifici nell’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella (Campobasso), dove tra il 27 e il 28 dicembre scorso morirono Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, avvelenate dalla ricina. Secondo quanto si apprende, gli esperti tedeschi stanno già partecipando a una serie di incontri operativi con la Squadra Mobile di Campobasso e con la Scientifica per definire modalità e tempi del nuovo sopralluogo nella casa di via Risorgimento, previsto, salvo variazioni, nei primi giorni di agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia uccise dalla ricina a Pietracatella: sul posto gli esperti del Robert Koch-Institut

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GIALLO A CAMPOBASSO, MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: AL VIA GLI INTERROGATORI

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