campionato assoluto di surfskate sono 35 gli atleti da tutta europa

Torna per il secondo anno consecutivo a Capalbio Scalo il campionato assoluto di surfskate. Sabato 18 e domenica 19 luglio, alla Wood Wave Tortuga, si sfideranno trentacinque atleti provenienti da tutta Europa. La manifestazione si svolgerà sulla Wood Wave Tortuga, diventata negli anni un luogo simbolo per la crescita del surfskate e della cultura degli sport da tavola, richiamando giovani atleti, famiglie e appassionati da diversi Paesi europei. La presenza di partecipanti internazionali conferma il prestigio raggiunto dall’evento e la crescente notorietà della struttura ben oltre i confini italiani. Le competizioni saranno suddivise nelle seguenti categorie: Junior maschile (8-13 anni), Junior femminile (8-13 anni), Open maschile (14 anni e oltre) e Open femminile (14 anni e oltre). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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