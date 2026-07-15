Caldo verso il picco domani bollino rosso in 15 città

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani in Italia ci saranno 15 città con il bollino rosso a causa delle alte temperature previste. Tra queste ci sono Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Quattro città, tra cui Milano e Venezia, saranno in arancione. Il caldo raggiungerà il suo picco in molte aree del paese.

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Domani saranno 15 le città italiane da bollino rosso – Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo – mentre Bolzano, Milano, Trieste, Venezia e Verona saranno in arancione. L’alert arriva dal bollettino del ministero della Salute. Il caldo, ricorda il dicastero di Lungotevere Ripa, causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Normalmente, il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni fisiche e ambientali questo non è sufficiente. Se, ad esempio, l’umidità è molto elevata, il sudore non evapora rapidamente e il calore corporeo non viene eliminato efficacemente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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