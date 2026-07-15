Ogni giorno, circa 670mila lavoratori sono esposti a rischi legati alle alte temperature estive. Le giornate considerate critiche sono aumentate del 60% rispetto a periodi precedenti, rendendo più difficile la gestione delle condizioni di lavoro durante l’estate. Un lavoratore su dieci si trova in situazioni di potenziale pericolo a causa delle ondate di calore.

Il caldo estremo è più che un semplice nemico per i lavoratori. Ogni giorno, in estate, ben 670mila lavoratori rischiano di ammalarsi o di farsi male proprio a causa delle ondate di calore. E quando le condizioni sono peggiori, a essere coinvolto può essere addirittura un milione e mezzo di lavoratori. I dati sono quelli presentati da Greenpeace Italia in collaborazione con la Cgil ed evidenziano come quasi un lavoratore su dieci sia a rischio. E per far capire quali possano essere le conseguenze delle ondate di calore, Greenpeace ha presentato i dati insieme a un’iniziativa con la quale ha lasciato sciogliere, davanti al Colosseo, tre statue di ghiaccio che rappresentavano una bracciante, un operaio edile e un rider. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caldo estremo, un lavoratore su dieci a rischio: aumentano del 60% le giornate critiche

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RAI2 TG2 - Caldo estremo, stop al lavoro nelle ore più a rischio - (21-06-2026)

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