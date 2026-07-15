Il Milan ha stabilito un prezzo minimo per la cessione di Santiago Giménez, mentre la società Pimenta sta lavorando sul fronte delle trattative. Dopo aver investito oltre 100 milioni di euro per gli acquisti di Ramos e Gila, il club si sta concentrando anche sulle cessioni per alleggerire la rosa e ottenere risorse finanziarie. L'obiettivo è accumulare un budget sufficiente per acquistare un trequartista e un esterno, ruoli considerati prioritari per completare la formazione.

Dopo l'investimento da più di 100 milioni di euro per Ramos e Gila, il Milan pensa alle cessioni, sia per sfoltire la rosa, sia per racimolare un budget importante per poter puntare al trequartista e all'esterno, due ruoli che servono ad Amorim per completare la rosa al meglio. In attacco, oltre a Rafael Leao in uscita, c'è un altro giocatore che è destinato a lasciare la maglia rossonera in queste settimane. promowebapp Il caso Santiago Giménez: l'ostacolo dell'infortunio ai Mondiali 2026. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan avrà delle difficoltà nel trovare una squadra per Santiago Giménez, questo complicato ancora di più dall'infortunio subito dal messicano durante i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Santiago Giménez: c'è un prezzo minimo per la cessione. La Pimenta al lavoro

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¡Futuro incierto! Santiago Giménez estaría cerca de dejar al Milan

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Infortunio pesante per Santiago #Gimenez che starà fuori quasi 8 settimane, ora una sua cessione in questo mercato si fa molto più difficile. #Calciomercato #Milan #BehindTheFootball x.com

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