Il mercato del Milan si accende con novità su Gonçalo Inacio. Secondo un esperto di mercato, si sta lavorando per portarlo in rossonero, ma sono ancora da definire i dettagli. La trattativa prosegue con passi veloci, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Nel frattempo, rimane in piedi anche la possibilità di vedere Luka Modric un altro anno in maglia milanista.

Il mercato del Milan continua ad infiammarsi. Secondo quanto riferito dl giornalista ed esperto di mercato Claudio Raimondi ai microfoni di Sportmediaset, si continua in modo spedito verso la permanenza per un altro anno di Luka Modric al Milan, ma non è l'unica notizia di mercato arrivata: novità anche per Goncalo Inacio. Calciomercato Milan, tutti gli aggiornamenti. Pe l'annuncio ufficiale di Modric è ormai solo questione di tempo. Il croato, reduce dal Mondiale, è stato convinto a rimanere a Milanello grazie al pressing fato telefonicamente: decisive sono state le chiamate di Cardinale e Amorim, che hanno ribadito al totale centralità nel progetto rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ancora viva la pista Gonçalo Inacio: ecco cosa serve per l'assalto

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