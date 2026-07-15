Calciomercato Juve asse caldissimo con il Bologna | non solo Lucumì si è parlato anche di questi giocatori

Da juventusnews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indiscrezioni di Tuttosport indicano che il calciomercato della Juventus coinvolge un negoziato con il Bologna, con i giovani talenti bianconeri come elemento di scambio. Oltre a Lucumí, si discute anche di altri giocatori, sfruttando le relazioni tra le due società. Le trattative sono in corso tra le due squadre, con un focus particolare sui trasferimenti di giovani calciatori. La discussione si svolge principalmente lungo la via Emilia, confermando l’asse tra i due club.

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di Luca Fioretti Le indiscrezioni di Tuttosport svelano nuovi dialoghi tra Bologna e Juve: i giovani talenti bianconeri possono favorire le relazioni. Il calciomercato della  Juventus  passa in queste ore dalla via Emilia, confermando un vero e proprio  asse caldo con il Bologna. Come riportato dall’edizione odierna di  Tuttosport, il nome principale al centro dei discorsi tra le due dirigenze rimane senza dubbio quello di  Jhon Lucumì. Proprio nella giornata di  oggi scade la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, un crocevia fondamentale che permette alla  Vecchia Signora  di iniziare a trattare il prezzo del cartellino. Forte... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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