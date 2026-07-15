di Luca Fioretti Le indiscrezioni di Tuttosport svelano nuovi dialoghi tra Bologna e Juve: i giovani talenti bianconeri possono favorire le relazioni. Il calciomercato della Juventus passa in queste ore dalla via Emilia, confermando un vero e proprio asse caldo con il Bologna. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il nome principale al centro dei discorsi tra le due dirigenze rimane senza dubbio quello di Jhon Lucumì. Proprio nella giornata di oggi scade la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, un crocevia fondamentale che permette alla Vecchia Signora di iniziare a trattare il prezzo del cartellino. Forte... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, asse caldissimo con il Bologna: non solo Lucumì, si è parlato anche di questi giocatori

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