Calciomercato Inter la fascia destra resta un rebus! Avanza l’ipotesi di un investimento altrove e prendere un usato sicuro

Dopo le operazioni non andate a buon fine per Palestra e Khalaili, l'Inter valuta di indirizzare le risorse verso altri mercati esteri. La fascia destra della squadra rimane una priorità, ma si considerano opzioni diverse, incluso l'acquisto di un giocatore già affermato e con esperienza. La società non esclude di investire in profili di seconda mano, preferendo soluzioni più affidabili e testate. Le decisioni definitive saranno prese nelle prossime settimane, con aggiornamenti ancora in fase di valutazione.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, dopo le operazioni saltate per Palestra e Khalaili ora i nerazzurri pensano di investire altrove i soldi per l’estero. Secondo quanto spiegato da Fabrizio Biasin sui social di Libero, la questione relativa alla fascia destra dell’ Inter continua a rappresentare una delle principali complessità della campagna estiva dei nerazzurri. Biasin ha ricordato che il piano iniziale dei dirigenti interisti prevedeva l’acquisto di Marco Palestra, che però ha scelto il Chelsea, sfumando così l’obiettivo principale del club. In alternativa, l’Inter aveva valutato Anan Khalaili, esterno israeliano di alto livello, ma la mancata idoneità rilevata dal CONI ha bloccato il suo trasferimento in Italia, costringendo la società a cercare ulteriori opzioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Bomba di calciomercato Inter, nuovo nome per la fascia destra!!!

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