calci mani non strette gesti volgari e vaff quando scaloni in campo faceva la guerra con beckham

Durante una semifinale di calcio, Lionel Scaloni ha chiesto di non attribuire troppi significati alla partita, sottolineando che si tratta semplicemente di un incontro sportivo. La partita aveva già visto comportamenti provocatori, con gesti volgari e insulti rivolti a Beckham, e mani non strette tra i giocatori. Scaloni ha cercato di ridimensionare la tensione prima dell’inizio, invitando a concentrarsi sul gioco e non su altri elementi emotivi.

"È una partita di calcio. Non carichiamola di altri significati". Lionel Scaloni ha cercato di porre fine, prima ancora del via, al peso emotivo che inevitabilmente circonda la semifinale tra Argentina e Inghilterra. Una partita intrisa di decenni di storia che trascende il gioco stesso, ma che il commissario tecnico campione del mondo ha cercato di ricondurre alla sfera strettamente sportiva. Tuttavia, le sue parole assumono una sfumatura particolare se mettiamo mano agli archivi. Perché molto prima di diventare l'allenatore impassibile che raramente cambia espressione dalla panchina e rimane calmo nell'euforia di ogni gol, il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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