Bullismo dipendenze digitali isolamento comportamenti a rischio | riconoscere prevenire e intervenire Percorso di formazione in 3 incontri per docenti e per la comunità educante

Un percorso di formazione in tre incontri si rivolge a docenti e alla comunità educante, con l’obiettivo di affrontare temi come bullismo, dipendenze digitali, isolamento e comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Il disagio adolescenziale si manifesta spesso in modo silenzioso e attraverso segnali difficili da individuare tempestivamente. La formazione mira a fornire strumenti per riconoscere e intervenire su questi segnali, promuovendo un’attenzione più consapevole nei contesti scolastici e sociali.

Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: il disagio adolescenziale si manifesta spesso in modo silenzioso, attraverso segnali che non sempre è facile riconoscere in tempo. Chi educa, accompagna o lavora con gli adolescenti ha bisogno di strumenti concreti per leggere questi segnali, comprenderne le cause e trasformare la preoccupazione in interventi efficaci. Questo percorso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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