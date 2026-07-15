La Juventus ha deciso di non procedere all'acquisto di Ayyoub Bouaddi del Lille, il cui prezzo è considerato troppo elevato. Il club ha concluso le trattative senza trovare un accordo economico soddisfacente. Bouaddi, centrocampista, era stato indicato come possibile rinforzo, ma la società ha optato per altre soluzioni. Il giocatore, ormai fuori portata, non entrerà nel progetto bianconero. La trattativa si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

di Luca Fiore Il talento Ayyoub Bouaddi del Lille era un obiettivo della Juventus, ma il valore del suo cartellino è troppo alto per la società bianconera. Il nome di Ayyoub Bouaddi è diventato, nel giro di pochi mesi, uno dei profili più caldi e contesi dell’intero panorama calcistico internazionale. Il centrocampista classe 2007, talento cristallino di proprietà del Lille, è stato in passato accostato con insistenza alla Juventus. Tuttavia, oggi quel treno sembra definitivamente passato per la dirigenza bianconera: le prestazioni offerte dal giovane mediano durante il recente Mondiale con il Marocco hanno proiettato la sua valutazione di mercato verso cifre inaccessibili, rendendo di fatto impossibile ogni tentativo di mercato per il club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Bouaddi, treno ormai passato per la Juventus. Prezzo inaccessibile e futuro che sembra ormai segnato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: SOS Jonathan David, Canada specchio della Juventus: il Mondiale dopo il fallimento per un futuro che appare ormai scritto – VIDEO di Marco Baridon

Bouaddi oscura il Brasile: esplode la mania per il 2007 che piaceva alla Juve. Ora è inaccessibileIl 2007, anno che aveva attirato l’interesse della Juventus, torna a essere al centro delle discussioni in Brasile, ma ora il suo accesso è bloccato...

Da baby tifoso a dominatore col Brasile: chi è il talento marocchino BouaddiSoprannominato 'il matematico' per la sua passione della materia. Ha preso la maturità mentre giocava già da pro. A 15 anni ha vinto una gara di oratoria all'Eliseo. Vanta tanti record e piaceva al Mi ... sport.sky.it

Chi è Bouaddi, il gioiello del Marocco che volevano Juventus e Milan: il retroscenaDiciamocelo, non è stato un grande esordio per il Brasile di Ancelotti. Nella prima partita del Mondiale 2026 la Seleçao viene fermata sull'1-1 da un Marocco che viaggiava a duemila. Volava. Hakimi a ... calciomercato.com