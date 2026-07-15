Il tanto discusso 15 luglio è arrivato. Oggi scade la clausola rescissoria da 28 milioni di euro di Jhon Lucumí e i club sulle tracce del difensore colombiano potranno trattare il prezzo direttamente con il Bologna, sperando magari di riuscire ad acquistarlo a una cifra più bassa., Il futuro del classe '98 appare ormai sempre più lontano dai rossoblù. Il contratto scade a giugno 2027 ma Lucumí ha più volte ribadito di non volerlo rinnovare: per non perderlo a zero tra un anno, dunque, il Bologna dovrà venderlo in questa sessione di mercato. Sia in Italia che all'estero le pretendenti non mancano., In Serie A la squadra più interessata all'ex Genk è la Juventus, che a breve potrebbe incassare la cifra da reinvestire poi su Lucumí. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Bologna, oggi scade la clausola di Lucumí: Juve in pole, ma occhio ad altre due big

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DIFESA JUVENTUS CAPOVOLTA: Miretti via, Lucumí sbloccato, Kelly ceduto

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Tuttosport – Lucumi-Juve, la clausola non spaventa: c’è una contropartita a sorpresa per convincere il BolognaLa clausola nel trasferimento di Lucumi non preoccupa, poiché è prevista una contropartita a sorpresa per convincere il Bologna.

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Oggi scade la clausola da 28 milioni di Lucumì e il Bologna dovrà abbassare le pretese per non rischiare di perderlo a zero l'anno prossimo e per rispettare gli accordi fatti con l'entourage del giocatore. Juve, Inter, Sunderland e Nottingham Forest alla fin x.com

E’ tempo di stringere. Lucumi, scade la clausola. Ultimi dettagli per OrsoliniOggi il termine per prendere Jhon a 28 milioni: Juve pronta a tornare alla carica. Resta l’ottimismo per la firma del numero sette, previsti nuovi colloqui in giornata. . msn.com

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