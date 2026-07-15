Bologna oggi scade la clausola di Lucumí | Juve in pole ma occhio ad altre due big
Oggi scade la clausola rescissoria di 28 milioni di euro di Jhon Lucumí, difensore colombiano del Bologna. Dopo questa data, altri club possono negoziare direttamente con il club di appartenenza per acquistarlo. Attualmente, la Juventus sembra in vantaggio, ma ci sono anche altre due grandi squadre interessate.
Il tanto discusso 15 luglio è arrivato. Oggi scade la clausola rescissoria da 28 milioni di euro di Jhon Lucumí e i club sulle tracce del difensore colombiano potranno trattare il prezzo direttamente con il Bologna, sperando magari di riuscire ad acquistarlo a una cifra più bassa., Il futuro del classe '98 appare ormai sempre più lontano dai rossoblù. Il contratto scade a giugno 2027 ma Lucumí ha più volte ribadito di non volerlo rinnovare: per non perderlo a zero tra un anno, dunque, il Bologna dovrà venderlo in questa sessione di mercato. Sia in Italia che all'estero le pretendenti non mancano., In Serie A la squadra più interessata all'ex Genk è la Juventus, che a breve potrebbe incassare la cifra da reinvestire poi su Lucumí. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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