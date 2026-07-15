biologico e rinnovabili bper sostiene il futuro delle imprese agricole

BPER Banca ha annunciato un sostegno alle imprese agricole italiane, concentrandosi su innovazione, sostenibilità, mercati internazionali e passaggio generazionale. La banca ha presentato iniziative e strumenti per favorire la transizione verso pratiche agricole biologiche e l’utilizzo di energie rinnovabili. L’obiettivo è supportare le aziende del settore nel loro percorso di crescita e adattamento alle nuove esigenze di mercato. La comunicazione si rivolge alle imprese agricole interessate a sviluppare progetti in ambito sostenibile.

Innovazione, sostenibilità, mercati internazionali e passaggio generazionale: sono le direttrici lungo cui si trasforma l’agricoltura italiana e lungo cui BPER Banca accompagna le imprese agroalimentari. Tra queste spicca il Gruppo Paci & Pagliari, realtà marchigiana che dimostra come tradizione e innovazione possano crescere insieme grazie a solide relazioni con istituti come BPER, che condivide una visione di sviluppo legata alle comunità. Nata dall’esperienza del fondatore Patrizio Paci negli anni Settanta, l’azienda integra oggi produzione agricola, trasformazione ed energie rinnovabili su circa 6.500 ettari. Il Gruppo unisce sette aziende agricole (attive in foraggi e cereali) e vanta una presenza internazionale consolidata, inclusi allevamenti in Ungheria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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