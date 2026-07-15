L’U.S. Avellino 1912 ha iniziato gli allenamenti di ritiro precampionato a Rivisondoli. Questa mattina la squadra si è spostata dal capoluogo irpino e ha raggiunto la località abruzzese. La squadra svolge le prime sessioni di allenamento nel ritiro estivo, che durerà alcune settimane. La società ha comunicato la partenza del ritiro senza ulteriori dettagli sulla durata o sul programma.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’U.S. Avellino 1912 rende noto che in mattinata la squadra si è spostata dal capoluogo irpino per raggiungere Rivisondoli (AQ) meta scelta per il ritiro precampionato. Nel pomeriggio i biancoverdi, alle ore 17:00, sosterranno la prima seduta sul manto erboso dello stadio comunale. I calciatori attualmente a disposizione di mister Alessandro Nesta e del suo staff saranno i seguenti. Portieri: Antony Iannarilli, Tommaso Martinelli, Jacopo Sassi; Difensori: Tommaso Cancellotti, Patrick Enrici, Alessandro Fontanarosa, Armando Izzo, Brando Moruzzi, Marco Sala, Lorenco Simic; Centrocampisti: Michele Besaggio, Luca Di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancoverdi in ritiro precampionato a Rivisondoli: partono gli allenamenti

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