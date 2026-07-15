Un maxi generatore di media tensione è stato posizionato accanto al teatro Donizetti, in via Sora, dopo un blackout che ha interessato l’area. La stazione di alimentazione, che non è più collegata alla rete elettrica, è stata installata da E-Distribuzione per rafforzare il sistema durante le alte temperature estive. La struttura si trova vicino all’edificio teatrale, senza essere collegata alla rete principale.

La power station (un maxi generatore per la media tensione) non è più collegata alla rete elettrica, ma è stata comunque lasciata a fianco del teatro Donizetti, in via Sora. Si tratta di una misura precauzionale dopo il blackout che lunedì ha lasciato senza corrente per circa cinque ore 1.600 utenti tra il Sentierone, largo Belotti e le vie Tasso, Pignolo e Verdi.Il generatore è rimasto sul posto anche come eventuale supporto, a garanzia della continuità e della stabilità del servizio elettrico, mentre E-Distribuzione è intervenuta nella notte in viale Papa Giovanni per alleggerire il carico della rete in un nodo particolarmente... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, maxi generatore accanto al Donizetti dopo il blackout. E-Distribuzione rafforza la rete per il caldo

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