Bergamo allerta meteo arancione per temporali fino a mezzanotte

Un’allerta meteo arancione è stata emessa per Bergamo, valida dalle 14 del 15 luglio fino a mezzanotte, a causa di temporali previsti nella zona. La comunicazione è stata diffusa dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia. Nessun altro dettaglio sulle aree specifiche o sull’intensità dei temporali è stato fornito. La protezione civile invita alla massima attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emanato l’allerta meteo arancione per temporali sulla zona di Bergamo dalle 14 del 15 luglio alla mezzanotte. Il Comune di Bergamo fa sapere che Protezione Civile e Polizia Locale sono operative per il monitoraggio continuo del territorio cittadino. Il Centro Funzionale nella mattinata di giovedì 16 luglio analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata. Durante l’allerta meteo, si invita la cittadinanza a porre particolare attenzione alle aree in prossimità di sottopassi, argini e ponti, strade con forte pendenza e, in generale, alle zone più basse rispetto al territorio circostante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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