Beautiful le anticipazioni del 16 luglio 2026 | Taylor sente di non avere scampo
Il 16 luglio 2026, la soap Beautiful va in onda come di consueto alle 14:00 su Canale 5. La puntata si concentra sulla storyline di Taylor, che esprime un senso di impotenza riguardo alle sue vicende personali. La serie, ambientata a Los Angeles, mantiene la sua formula con personaggi e trame che si sviluppano nel corso degli anni, seguendo le vicende di diverse famiglie e le loro relazioni. La produzione continua a essere trasmessa dal 1990.
Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva e sente di non avere scampo. Ecco le anticipazioni di giovedì 16 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 16 luglio 2026. Giovedì 16 luglio va in onda la seconda parte dell’episodio 101: Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva che potrebbe non lasciarle scampo. 🔗 Leggi su Dilei.it
ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 13 LUGLIO: Taylor sviene dietro le quinte, Ridge scopre tutto!
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