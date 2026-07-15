Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

La puntata finale di Beautiful è andata in onda oggi su Canale 5. La replica dell’episodio è disponibile in streaming sul sito ufficiale e sull’app della rete. La soap, in onda da più di 25 anni, continua a essere seguita da molti spettatori. La puntata può essere rivista anche tramite piattaforme di streaming di terze parti, compatibili con vari dispositivi. Nessun altro dettaglio sulla disponibilità o modalità di visione è stato comunicato.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 15 Luglio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Beautiful anticipazioni MERCOLEDÌ 17 GIUGNO Puntata intera

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