Beautiful anticipazioni al 25 luglio | la malattia di Taylor è curabile

Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 luglio. Fatti i dovuti accertamenti Taylor scopre che la sua malattia è curabile. Taylor ringrazia Ridge per averla convinta a sottoporsi a un controllo dalla cardiologa Grace. Come le era stato consigliato dal medico che l’aveva seguita in Europa, avrebbe comunque dovuto effettuare ulteriori accertamenti una volta rientrata negli Stati Uniti. Ridge, però, non ha mai creduto fino in fondo alla diagnosi di insufficienza cardiaca ed è convinto che Grace riuscirà a chiarire ogni dubbio, continuano le anticipazioni di Beautiful. Durante l’attesa dei risultati, Taylor non nasconde la sua preoccupazione, temendo di ricevere brutte notizie. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Beautiful 29 giugno-5 luglio 2026, Ridge accanto a Taylor scatena la furia di Brooke

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