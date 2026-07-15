Bassano del Grappa il coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi fa rinascere un campo di calcio | Qui ho mosso i miei primi passi

A settembre inizieranno i lavori di riqualificazione di una parte del complesso sportivo di via Canove, nel quartiere XXV Aprile a Bassano del Grappa. Il coordinatore delle nazionali giovanili ha dichiarato di aver mosso i primi passi in quel campo di calcio, che sarà oggetto di interventi di rinnovamento. La riqualificazione riguarda una porzione dell’impianto sportivo, senza specificare i dettagli delle opere previste.

A settembre prenderà il via la riqualificazione di una parte del complesso sportivo di via Canove, nel quartiere XXV Aprile a Bassano del Grappa (Vicenza). L’intervento riguarderà l’attuale campo di allenamento per il calcio, oggi in condizioni precarie, con l’obiettivo di restituire alle società sportive e alla comunità, a partire dall’Us Bassanese, una struttura moderna, efficiente e sicura, capace di essere utilizzata con continuità durante tutto l’anno. L’operazione prevede un investimento di 275 mila euro e potrà contare sul contributo decisivo di Maurizio Viscidi, bassanese, allenatore con esperienze in Serie B e da diversi anni coordinatore tecnico delle nazionali giovanili maschili della Figc. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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MAURIZIO VISCIDI DONA ALLA CITTA' 150 MILA EURO PER RIFARE IL CAMPO DI CALCIO DI XXV... | 14/07/2026

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