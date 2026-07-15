Ballarani esperto di IA | l’uomo non lasci mai alle macchine il potere di decidere

Notizia in breve

Durante un convegno internazionale a Castel Gandolfo, un docente di Digital Marketing e Crypto Strategies dell’Università di Pavia ha affermato che l’uomo non dovrebbe cedere alle macchine il potere decisionale. L’evento, intitolato “Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War”, si svolge presso le Ville Pontificie. L’esperto ha partecipato alla discussione sulla relazione tra intelligenza artificiale e rischi legati a conflitti nucleari.