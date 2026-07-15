Ballarani esperto di IA | l’uomo non lasci mai alle macchine il potere di decidere

Da vaticannews.va 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un convegno internazionale a Castel Gandolfo, un docente di Digital Marketing e Crypto Strategies dell’Università di Pavia ha affermato che l’uomo non dovrebbe cedere alle macchine il potere decisionale. L’evento, intitolato “Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War”, si svolge presso le Ville Pontificie. L’esperto ha partecipato alla discussione sulla relazione tra intelligenza artificiale e rischi legati a conflitti nucleari.

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Il docente di Digital Marketing e Crypto Strategies all’Università di Pavia, è tra i partecipanti al convegno internazionale “Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War”, presso il Borgo Laudato si’, nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo. Spiega ai media vaticani l’impatto dell’enciclica di Leone XIV sul mondo dei produttori di intelligenza artificiale: “Sono d’accordo con il Pontefice, servono regole comuni, per il bene dell’umanità”  . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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