Secondo un sondaggio di Bain & Company, sempre più italiani stanno posticipando l'acquisto di un'auto. Questa tendenza potrebbe aumentare i rischi di contenziosi nel settore dell'autonoleggio, secondo un rappresentante di Aniasa. La decisione di rinviare l'acquisto riguarda principalmente le famiglie e le aziende, che potrebbero optare per soluzioni di noleggio temporaneo. La situazione indica un possibile impatto sul mercato e sulla domanda di servizi di autonoleggio.

Roma, 15 lug. (askanews) - "Secondo l'ultimo sondaggio di Bain & Company, sempre più italiani decidono di rimandare l'acquisto di un'automobile. Parallelamente sta crescendo il ricorso al noleggio, sia a breve sia a lungo termine. Il modello di consumo è quello del pay per use e si adatta al mondo di oggi, soprattutto nelle grandi città, dove utilizzare e possedere un'auto è sempre più complesso". Lo ha detto Italo Folonari, presidente di Aniasa, a Radar, format di Urania News. "Il noleggio si integra inoltre molto bene con il turismo internazionale. Numerosi borghi, infatti, sono raggiungibili solo in automobile. Il noleggio a lungo termine continua a crescere, pur attraversando le tradizionali oscillazioni del mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Autonoleggio, Folonari (Aniasa): rischio contenziosi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mobilità, Folonari (Aniasa): "Noleggio scelta sempre più diffusa, serve stabilità normativa"In Italia, le flotte di veicoli gestite dalle società di noleggio superano il milione e mezzo.

Comunicato Stampa: Nuove norme su IPT, ANIASA scrive al Governo: più burocrazia e contenziosi rischiano di frenare inveANIASA ha inviato una lettera al Governo criticando le nuove norme sull'IPT, che riguardano esclusivamente le società di noleggio veicoli.

Autonoleggio, Folonari (Aniasa): rischio contenziosiRoma, 15 lug. (askanews) - Fa bene Meloni a considerare un motivo di riflessione importante i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal governo, mi pare che si stia facendo una esagerazione ... notizie.it

IPT e noleggio auto, ANIASA chiede al Governo di rinviare la riforma: Rischio contenziosi e incertezzaQuanto previsto dal recente Decreto Legge Fiscale in relazione alle modifiche all’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) preoccupa fortemente ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria ... motorionline.com