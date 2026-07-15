Gianluca Basile, ex giocatore di basket, ha espresso interesse per il nuovo progetto della Virtus Bologna, citando il giocatore Mumbrù come punto di attenzione. Ha commentato anche la sua speranza che questa possa rappresentare una nuova fase per il club. Nel suo intervento ha toccato temi come l’Eurolega, la NBA, le squadre di Roma e Milano, le formazioni di Virtus e Fortitudo, oltre alla nazionale e al futuro del basket italiano.

L’Eurolega e la Nba, Roma e Milano, Virtus e Fortitudo, la Nazionale e il futuro. Gianluca Basile, 51 anni, l’uomo dei tiri ignoranti, non è mai banale. E magari non è nemmeno politicamente corretto. Ma onesto sì. Con se stesso e con gli altri. Basile, dove sta andando la pallacanestro? "E che ne so?". Cerchiamo di essere seri. "Allora la vedo male. Anzi, malissimo". Perché? "Sono tutti attirati dal dio denaro". Si riferisce a. "Ma sì, alla Nba Europe. Alla mentalità americana. Che non discuto, è un altro mondo. Ma è diversa da quella di noi europei. Vogliono solo fare i soldi". Come? "Il problema è quello. Leggo di Nba. Ma avrebbe un senso se le squadre Nba giocassero in Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Assist e pagelle di Basile: "Virtus, Mumbrù mi intriga. Spero in questa nuova Effe"

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