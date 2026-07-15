Assegnazioni provvisorie docenti 2026 indicazioni sulla prima preferenza

È aperta la procedura di mobilità annuale per il 20262027. Fino alle 23.59 del 23 luglio, i docenti di ruolo possono presentare domanda per assegnazioni provvisorie o utilizzazioni. La richiesta deve indicare la “prima preferenza” di sede o regione. La procedura riguarda le assegnazioni temporanee per l’anno scolastico prossimo.

È in corso la procedura relativa alla mobilità annuale per il prossimo anno scolastico 202627: fino alle 0re 23.59 del 23 luglio i docenti di ruolo possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione. Gli esiti si conosceranno entro il 24 agosto. Nel caso di richiesta di assegnazione è indispensabile inserire come prima scelta la scuola o il comune in cui sussistono le condizioni per cui l’aspirante richiede il ricongiungimento. Unica eccezione: la mancanza di scuole o di posti richiedibili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazione provvisoria 2026/27: come si calcola il punteggio Regole, figli e precedenze

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