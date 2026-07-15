Roberto Mancini e Giovanni Malagò si sono incontrati sul campo durante una partita della Coppa Canottieri Over 60. L’incontro tra il commissario tecnico della nazionale e il presidente della FIGC è avvenuto in modo informale, lontano da Coverciano, mentre si attende la nomina del nuovo allenatore della nazionale italiana. La partita si è svolta senza altre persone coinvolte, con i due che hanno condiviso il momento sportivo in modo diretto e senza formalità.

Nell’attesa che il calcio italiano trovi la sua nuova guida, Roberto Mancini e Giovanni Malagò un “colloquio” lo hanno già avuto. Non a Coverciano, però, ma in campo: come racconta il Corriere dello Sport, i due si sono ritrovati fianco a fianco per una partita della Coppa Canottieri Over 60. Uno scenario decisamente meno istituzionale, ma perfetto per una fotografia particolare: uno dei principali candidati alla panchina azzurra e il nuovo numero uno della Figc, con la stessa maglia del Circolo Canottieri Aniene. Un quarto di finale preso (molto) sul serio. Un “semplice” quarto contro il C.T. Eur, e un gioco di coincidenze divertente. Sul campo, però, nessuno aveva voglia di scherzare: agonismo altissimo, proteste comprese, con l’intensità di partite ben più pesanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Aspettando il ct, il “colloquio” Mancini-Malagò si gioca in campo: il candidato azzurro e il presidente Figc fianco a fianco

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