Ascolti TV | Martedì 14 Luglio 2026 Francia-Spagna sbanca con oltre 8,5 milioni 48.2%

Da davidemaggio.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 14 luglio 2026, la semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna ha registrato oltre 8,5 milioni di spettatori su Rai1, con una quota di mercato del 48,2% tra le 21 e le 22:58. La partita ha coinvolto 8.559.000 telespettatori. L’intero primo tempo ha attirato un pubblico di circa 8 milioni di persone.

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Nella serata di ieri, martedì 14 luglio 2026, su Rai1 la semifinale dei Mondiali 2026 – Francia-Spagna interessa 8.559.000 spettatori pari al 48.2% di share dalle 21 alle 22:58 (primo tempo a 8.104.000 e il 44.1%, secondo tempo a 9.009.000 e il 52.6%). Su Canale5  Mio figlio conquista 1.386.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 Storie al Bivio di Sera intrattiene 435.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo  incolla davanti al video 607.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 È andato tutto bene  segna 412.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Il pesce innamorato totalizza 427.000 spettatori (2.6%). Su La7 Insider – Dietro la verità raggiunge 303. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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