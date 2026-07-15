Ascolti tv boom per Francia – Spagna flop per Mio figlio

Gliascolti tvdel 14 luglio assegnano la vittoria aFrancia – Spagnafinita 0-2, la partita semifinale dei Mondiali ha realizzato grandi numeri e stasera andrà la seconda, quella tra Inghilterra e Argentina. Male il filmMio figlio,in replica, su Canale 5. In access bene ma non come sempreLa Ruota della Fortuna che ha raccolto 3.881.000 spettatori pari al 21.3% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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